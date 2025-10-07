Rusia anuncia el derribo de más de 200 drones lanzados por Ucrania, incluidos cinco cerca de Moscú

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de más de 200 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, incluidos cinco en la región de Moscú, uno de los cuales se dirigía a la capital, sin dar informaciones por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas horas han sido interceptados 209 drones, entre ellos 62 en la región de Kursk, 36 en la de Nizhni Nóvgorod y 31 en Bélgorod.

A ellos se suman 29 sobre el mar Negro, 18 en Vorónezh, seis en Lípetsk, cinco en Moscú y Kaluga, cuatro en Tula, tres en Rostov, Riazán, dos en Briansk, Oriol y la península de Crimea --anexionada en 2014--, y uno en Volgogrado, sin que el Ejército ucraniano se haya pronunciado sobre los objetivos atacados.

El Gobierno ruso ya aseguró el lunes haber derribado más de 250 drones lanzados por las tropas ucranianas, en medio de un aumento de estos ataques al hilo de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de Ucrania firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.