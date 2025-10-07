Rueda retomará el viernes en Argentina su agenda institucional entre críticas de la oposición por sus "vacaciones"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, retomará el viernes, día 10 de octubre, su agenda institucional con un acto en Argentina en un contexto en el que los grupos de la oposición en Galicia han criticado que el Gobierno gallego y el PP modificasen la fecha de un pleno del Parlamento de Galicia por las "vacaciones" del máximo mandatario autonómico.

Sin embargo, los populares niegan este extremo al asegurar que el cambio viene motivado por un problema en la agenda del titular del Legislativo, Miguel Santalices, y no de Alfonso Rueda.

En concreto, el equipo de Rueda informó el pasado domingo de que el presidente gallego tendría un parón en su actividad política para pasar "unos días de descanso" y argumentó que, en agosto, el jefe del Ejecutivo autonómico se había visto obligado a "cancelar sus vacaciones familiares" debido a la ola de incendios.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el lunes el decreto en el que Rueda delega en el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el despacho de los asuntos de la Presidencia del Gobierno autonómico. Calvo, que presidió el Consello de la Xunta el lunes, ya había asumido estas funciones en anteriores ausencias institucionales del también líder del PP gallego.

En todo caso, este martes, fuentes del equipo del presidente han confirmado a Europa Press su intención de "retomar la agenda institucional" el próximo viernes, 10 de octubre, en Buenos Aires.

Según han indicado las mismas fuentes, que sostienen que el viaje, al tener carácter personal, ha sido sufragado por el propio Rueda, aprovechando su presencia en el país ha decidido participar en las actividades organizadas con ocasión del Día Nacional de España en la capital del país, que este año tiene a Galicia como invitada de honor.

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN

El viaje de Rueda y la alteración en el calendario de la Cámara ha motivado las críticas de la oposición. Así, en primer lugar, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha censurado que esta semana no se esté celebrando el pleno ordinario en el Pazo do Hórreo porque "el presidente de la Xunta ha vuelto a anteponer su agenda personal a los intereses de Galicia".

"Hoy deberíamos estar en el hemiciclo, debatiendo y ejerciendo el control democrático al Gobierno, como corresponde en una democracia avanzada. Pero no es así: estamos aquí porque, una vez más, el señor Rueda desaparece justo en el momento en el que tiene que dar explicaciones", ha señalado.

La dirigente socialista ha sostenido que esta no es una "situación aislada", sino que responde a "una forma de actuar que se repite con frecuencia". "Ya retrasó su toma de posesión para asistir a una boda, y ahora vuelve a atrasar un pleno, esta vez para marchar de vacaciones. Lo cierto es que cada vez que llega el momento de rendir cuentas, encuentra un plan mejor", ha afirmado.

Méndez ha afirmado que justo antes de entrar en la rueda de prensa supo que Rueda se encontraba en Argentina, apurando a su equipo a incluir un acto oficial en su agenda privada para intentar justificar su ausencia. "Resulta inaceptable que la vida política de este país esté condicionada por sus compromisos personales y por su vida social. Galicia necesita un presidente que de la cara, que respete al Parlamento y que ponga por delante el interés general de la ciudadanía", ha añadido.

Además, ha hecho referencia a la ausencia del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para incidir en que la Xunta de Portavoces se celebró igualmente con normalidad, demostrando que "la actividad parlamentaria no puede detenerse por la ausencia de sus máximos responsables".

"VACACIONES SOBRAVALORADAS"

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha sostenido que el PP y el Gobierno gallego "van variando la versión" de la ausencia de Rueda "cuánto más se les va preguntando" y, al igual que Ana Pontón el lunes, ha censurado que el PP asegure que "las vacaciones están sobrevaloradas", excepto cuando afectan a los miembros del Partido Popular, que "pueden marchar cuando quieren".

Olalla Rodil ha dicho que el cambio en el calendario del Parlamento fue aprobado el 30 de julio, cuando se les trasladó que se debía a una "cuestión sobrevenida del presidente". "Hoy nos dicen que es por el presidente del Parlamento", ha señalado.

La dirigente del BNG ha explicado que en aquel momento el BNG no se opuso al entender que se trataba de una cuestión de agenda del presidente de la Xunta, como un "viaje al exterior". "Ahora nos llevamos la sorpresa de que se nos dice que se va de vacaciones, que no ha podido descansar", ha indicado.

EL PP ACUSA A LA OPOSICIÓN DE TRATAR DE "ENGAÑAR"

A este respecto, tras la reunión de la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha acusado a la oposición de tratar de "engañar" con este asunto y ha sostenido que es "radicalmente falso" que la modificación de la fecha del pleno tenga que ver con la agenda del presidente de la Xunta.

"La decisión de cambiar la fecha de este pleno fue consultada a la Xunta de Portavoces el pasado 30 de julio, cuando no existía en el horizonte ninguno de los problemas que después surgieron en agosto y fue aceptada pacíficamente por todos los grupos, como consta en el acta", ha dicho.

Pazos ha señalado, además, que en la reunión de este martes, se ha vuelto a recordar esta conformidad y se ha vuelto a explicar que la solicitud se realizó debido a un "problema de agenda del presidente del Parlamento". También ha llamado la atención sobre el hecho en que este mismo martes, debido a ese "problema de agenda", el titular del Legislativo gallego no presidió ni la Mesa ni la Xunta de Portavoces.

Por ello, el dirigente popular ha dicho que el hecho de que la oposición "insista en trasladar la misma mentira" es la "constatación" de que usan la "mentira, la manipulación y el bulo como herramienta política".

Pazos ha censurado que se "utilice la vida personal" de cualquiera para "intentar no se sabe muy bien qué" y ha asegurado que esta forma de actuar por parte de la oposición "tendrá su repercusión en el futuro en las relaciones entre los grupos parlamentarios".

Por último, preguntado al respecto, Pazos ha calificado de "razonable" que Rueda se tome estos días de descanso toda vez que "interrumpió sus vacaciones durante el verano para atender lo que era una emergencia que preocupaba a toda Galicia" --en relación a los incendios--.

"Me parece razonable que después, aprovechando un hueco que surge en la agenda, pueda disfrutar de los días con su familia", ha sostenido para asegurar que "Pedro Sánchez estaba de vacaciones en Lanzarote" mientras "Rueda estaba a pie de fuegos".