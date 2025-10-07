Pau Quesada: "Queremos demostrar en Europa lo que somos"

El entrenador del Real Madrid femenino, Pau Quesada, ha asegurado que este miércoles ante la AS Roma, en su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, deben "demostrar en Europa" lo que es el club blanco, y ha deseado que el equipo pueda "dar continuidad a la buena dinámica" que está teniendo en el Alfredo Di Stéfano.

"Nos medimos a los mejores equipos de Europa. Empezar en casa y hacerlo contra un rival como la Roma va a ser muy atractivo para ver. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y ha empezado bien en Liga. Tenemos que dar nuestra mejor versión y demostrar en Europa lo que somos", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

Todo en un encuentro en el que esperan refrendar sus buenas sensaciones en casa. "Queremos dar continuidad a la buena dinámica que estamos teniendo en el Alfredo Di Stéfano. Vivimos una clasificación maravillosa contra el Frankfurt aquí y los últimos partidos en casa el equipo ha dado un nivel muy bueno. Queremos dar continuidad con nuestra gente y regalar un buen partido en el Di Stéfano. Es un día muy especial y bonito con nuestra gente para hacer esto", indicó.

Sobre el camino recorrido hasta ahora, el técnico valenciano afirmó que ha sido "muy fácil por cómo trabajan las jugadoras". "Si alguien se acerca a ver los entrenamientos es increíble su profesionalidad y su nivel de intensidad en cada tarea. En los partidos, sobre todo en el Di Stéfano, han dado una versión muy buena y han logrado el objetivo de clasificar al equipo para la 'Champions'. El balance es positivo, aunque tenemos el debe de fuera de casa, donde tenemos que ser más contundentes en nuestro juego. Desde el staff debemos proporcionar herramientas para que se encuentren igual de cómodas en casa y fuera", subrayó.

Por otra parte, desveló que la portera alemana Merle Frohms será titular. "Continúa Merle. El equipo está trabajando muy bien la fase defensiva y llevamos cuatro porterías a cero consecutivas. Estamos a una del récord del Real Madrid femenino en su historia. Estamos muy felices de tener dos grandes porteras y es una competencia que nos hace mejores", afirmó.

También habló de Las bajas de Antonia Silva y Sheila García. "La situación de Antonia es más grave de lo que pensábamos. Va a estar un tiempo indeterminado de baja. Sheila sigue recuperándose. La primera opción era Silvia Cristóbal, pero se va con la sub-17. Vamos a tener que buscar soluciones dentro del equipo. Tenemos situaciones dentro de la plantilla para resolverlo", manifestó.

Además, reconoció que la delantera francesa Naomie Feller se ha convertido en "una jugadora muy importante". "El primer gol de este Real Madrid fue de ella y estamos muy contentos. Nos da mucho y tiene mucha versatilidad porque puede jugar en la derecha, en la izquierda, arriba* Hay que acompañarla y ayudarla para que siga dando esa versión tan buena que está dando este año", finalizó.

MARÍA MÉNDEZ: "EL EQUIPO QUIERE LLEGAR LEJOS"

Por su parte, la defensa María Méndez recalcó la "ilusión" del equipo por empezar la 'Champions' en Madrid. "Hemos tenido un buen inicio en casa y eso nos va a dar mucho. Ilusión intacta y el equipo quiere llegar lejos. Todo pasa por hacer un buen partido en casa", dijo. "Es un formato más competitivo porque te enfrentas a más rivales. Tenemos que mirar a nuestros rivales, analizar y jugar, que es lo que mejor se nos da", añadió.

La asturiana también reconoció que el Di Stéfano "está respondiendo esta temporada". "Cada vez hay más gente y cada vez se empapa más de lo que es el Real Madrid femenino. Eso nos enorgullece tanto a las jugadoras como a nivel de club. Son el jugador número 12 y en los momentos difíciles los aficionados son los que más nos pueden ayudar en el campo. Ojalá puedan responder el miércoles y en los próximos partidos", expuso.

En total, las blancas encadenan cuatro partidos imbatidas. "Encadenar porterías a cero da mucho al equipo, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. Hemos mejorado mucho en eso, sobre todo en la mentalidad de que todas tenemos que trabajar. Hay que darle continuidad a eso y ojalá dure mucho porque nos da seguridad", indicó.

Por último, Méndez habló de cómo afronta su segunda temporada en la máxima competición continental. "El año pasado nos eliminó el Arsenal, que fue el campeón. Eso indica que las cosas se hicieron bien y el equipo dio el paso de responder en la 'Champions'. Hay que dar continuidad a esto y seguir con la ilusión intacta", concluyó.