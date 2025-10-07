Más de 70 obras de Goya inspiran una muestra sobre el realismo español en Bruselas en el marco de Europalia España

Más de 70 pinturas de Francisco de Goya inspiran una muestra de cerca de 240 obras dedicada al realismo español en el Palacio de Bellas Artes Bozar de Bruselas (Bélgica) en el marco de la 30 edición del festival Europalia España, que este martes inauguran los Reyes en la capital belga.

La exposición, que abre sus puertas al público este miércoles, 8 de octubre, y se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero, cuenta con originales cedidos por museos como el Prado, el Reina Sofía, el museo Sorolla o el de Bellas Artes de Bilbao, entre otros.

Los Caprichos, Disparates y Desastres del pintor zaragozano son el corazón de una muestra que reúne también obras de otros 64 artistas que influenciaron a Goya, como es el caso de Diego Velázquez, pero también de aquellos que bebieron de su legado, como ocurrió con Pablo Picasso, Elena Blasco, Antonio Saura o Darío Villalba.

De este modo, Bozar propone un recorrido por grabados y pinturas de Goya procedentes de colecciones de todo el mundo, en diálogo con obras de sus contemporáneos, así como de artistas de generaciones más recientes, hasta la actualidad, según han apuntado las comisarias de la muestra, Rocío Gracia y Leticia Sastre, en rueda de prensa junto a los directores artísticos de la muestra, Maral Kekejian y Dirk Vermaelen.

Al mismo tiempo, explora el legado del pintor, cuya obra ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del imaginario colectivo del costumbrismo español a través de retratos de las clases altas y escenas tradicionales de fiestas populares, aunque también fue conocido por documentar las injusticias, abusos y horrores de su época.

'Luz y Sombra. Goya y el realismo español', culmina, además, con la instalación audiovisual 'Tauromaquia', una pieza inédita del cineasta Albert Serra, elaborada a partir del material rodado junto al torero Pablo Aguado durante el proceso creativo de su película 'Tardes de soledad', ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2024.