La Justicia de Argentina confirma el proceso contra el expresidente Fernández por violencia de género

Por Newsroom Infobae

La Justicia de Argentina ha ratificado el proceso contra el expresidente del país Alberto Fernández (2019-2023) por violencia de género contra la que fue su pareja, Fabiola Yáñez, al desestimar este lunes los argumentos de su defensa, si bien ha accedido a apartar al juez del caso, Julián Ercolini, para evitar una posible parcialidad en la tramitación.

Un tribunal federal ha tomado esta decisión después de que los abogados del exmandatario solicitara la semana pasada el cierre de la causa en una audiencia en la que Fernández denunció "acciones judiciales, mediáticas y políticas para cancelarame social y políticamente", según recoge 'Clarín', y en la que apuntó directamente contra Ercolini.

El organismo ha apartado a este magistrado "con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes" puesto que, según señala el acusado, le unía una amistad con Ercolini hasta que se enfadó por fallos que dictó, de acuerdo a las informaciones del diario argentino.

Con todo, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci --quienes han tomado esta medida por unanimidad-- han respaldado toda la actuación de Ercolini en relación al caso por lo que el proceso contra el exmandatario por lesiones leves y agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas sigue abierto.

El fiscal federal Ramiro González solicitó el pasado 14 de agosto un juicio oral y público para Fernández, quien se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel si es declarado culpable de estos delitos.

