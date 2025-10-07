Agencias

Israel intercepta cerca de Eilat un dron lanzado desde Yemen

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la interceptación cerca de la ciudad de Eilat (sur) de un dron lanzado desde Yemen, sin que los hutíes se hayan pronunciado al respecto, un incidente que coincide con el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Así, ha indicado que "la Fuerza Aérea interceptó con éxito en el área de Eilat un aparato aéreo no tripulado lanzado contra el país desde Yemen", después de confirmar que las alertas antiaéreas habían saltado en la zona por una posible intrusión de un dron.

Los insurgentes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza, que deja ya más de 67.100 palestinos muertos.

