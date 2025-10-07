Impacta en Israel un cohete lanzado desde Gaza en el segundo aniversario del 7-O

Un cohete lanzado desde la Franja de Gaza ha impactado este martes cerca de la localidad israelí de Netiv Haasara, situada cerca de la frontera, según ha confirmado el Ejército de Israel, que ha indicado que el suceso se ha saldado sin víctimas ni daños materiales.

Así, ha indicado que el proyectil ha sido lanzado desde el norte de la Franja y ha agregado que las alarmas antiaéreas que han sonado poco después por un posible segundo disparo han sido una "falsa identificación", sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El disparo ha tenido lugar en el marco de los actos de recuerdo por el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados en Israel, según el balance de las autoridades israelíes.

Durante la jornada se cumple además el segundo aniversario de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja en respuesta a los ataques, que ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de denuncias sobre un genocidio en el territorio por las acciones de las tropas israelíes, que han causado una enorme devastación en Gaza.