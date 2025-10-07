HP celebra los 40 años de su centro de excelencia en Barcelona y apuesta por la IA para "una nueva era de innovación"

HP ha celebrado este martes el 40 aniversario de su centro de excelencia en Barcelona, incidiendo en la importancia de este campus como un "referente mundial" en impresión en gran formato, impresión 3D, sostenibilidad y transformación digital, y ha anunciado la puesta en marcha del nuevo AI Innovation Hub, con el objetivo de posicionar este campus de Sant Cugat del Vallès como "un eje global de referencia en innovación con inteligencia artificial", reafirmando "el compromiso de la compañía con la innovación desde España para el mundo".

Así lo han manifestado los directivos de la compañía en un evento celebrado en el campus, en el que han repasado los cuarenta años de historia de este centro, desde su fundación en 1985 como una pequeña planta de fabricación de plóter gráficos en Terrassa hasta convertirse en "el mayor hub de I+D de HP fuera de Estados Unidos". Hoy, HP Barcelona cuenta con más de 2.600 empleados de 60 nacionalidades y un equipo de más de 800 ingenieros de I+D, la mitad especializados en software, que registran más de 150 patentes cada año.

"Barcelona representa para HP mucho más que una ubicación estratégica; es el lugar donde comenzó nuestra historia de innovación en España y donde hoy seguimos construyendo el futuro", ha afirmado Daniel Martínez, director del Centro Internacional de HP Barcelona, que incide en la llegada de una "nueva era de innovación" con una apuesta estratégica por la IA como motor de crecimiento para la compañía y como herramienta clave para reinventar la forma en que los usuarios trabajan.

El HP AI Innovation Hub integra un equipo multidisciplinar de más de 200 profesionales de catorce unidades de negocio diferentes, en colaboración con universidades, centros tecnológicos y 'partners' locales e internacionales. "Heredamos una historia potente que nos inspira y nos reta a seguir avanzando. Estoy convencido de que el nuevo IA Innovation Hub será el próximo capítulo de ese legado, impulsando tecnología con propósito desde Barcelona hacia el mundo", ha añadido Martínez.

El objetivo es que las soluciones desarrolladas en el 'hub' tengan un impacto directo en sectores estratégicos: desde la mejora de los flujos de impresión y la automatización de procesos constructivos, hasta la creación de piezas en 3D con un simple 'prompt'. Durante la visita al campus, los profesionales de la compañía han mostrado varios casos de uso que ya se están aplicando en empresas de todo el mundo.

COMPROMISO CON EL TALENTO JOVEN

El compromiso con el talento joven es otra de las señas de identidad de este centro, con más de 300 estudiantes que participan anualmente en programas de formación dual y prácticas. "El centro es una escuela de talento global: numerosos profesionales que comenzaron en Sant Cugat ocupan hoy puestos clave en la compañía, incluido Enrique Lores, actual CEO mundial de HP", tal y como recuerda Inés Bermejo, directora general de HP Iberia.

La directiva ha señalado que innovar a nivel global desde Barcelona "es un orgullo y una responsabilidad". "HP Barcelona ha sido, y seguirá siendo, un laboratorio de talento, diversidad y creatividad que inspira a toda la organización", reitera. Desde Barcelona se han ideado tres grandes hitos tecnológicos: las tecnologías de impresión en gran formato HP Inkjet y HP Latex; la impresión 3D con la tecnología HP Multi Jet Fusion; y el robot HP SitePrint, que agiliza hasta 10 veces los procesos de obra.

En cualquier caso, desde la compañía inciden en que la evolución de HP Barcelona va más allá de los avances tecnológicos: "También se refleja en la transformación de su entorno y su comunidad. Nuevos edificios, laboratorios de vanguardia, redes de empleados, clubes deportivos y espacios como La Masia Experience Design Center han hecho de este campus un espacio pensado no solo para trabajar, sino para generar comunidad, bienestar e innovación compartida".

"Desde sus inicios, este centro ha sabido transformarse con valentía para liderar en cada etapa. Lo que comenzó como una planta de fabricación es hoy un referente mundial en innovación. Las tecnologías desarrolladas aquí están mejorando la vida de las personas y transformando industrias clave en todo el mundo. Ese impacto, guiado por el talento y el propósito de nuestra gente, es lo que define el verdadero legado de HP Barcelona", concluye Helena Herrero, presidenta de HP para el Sur y Este de Europa, Oriente Medio y África.