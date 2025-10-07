Greening construirá un parque solar en Michigan (EEUU) por 60 millones

Greening Group, a través de Greensol, ha firmado un contrato llave en mano (EPC) con una empresa estadounidense de energías renovables para construir un parque solar de más de 100 megavatios de corriente continua (MWdc) en Michigan, Estados Unidos, con un valor de 70 millones de dólares (60 millones de euros).

Con este acuerdo, la compañía refuerza su posición en el mercado americano, donde Greensol -la 'joint venture' creada en 2024 entre Greening USA (51%) y Cansol Energy USA Corporation (49%)- avanza en la ejecución de proyectos renovables bajo la modalidad llave en mano.

Se prevé que la construcción del parque comience en octubre de 2025, con la entrada en operación comercial estimada para el segundo semestre de 2026.

Este nuevo proyecto refuerza la presencia de Greensol en el mercado americano, donde, junto a Greening USA, ya está ejecutando un contrato EPC de más de 60 megavatios de corriente alterna (MWac) en Indiana y mantiene negociaciones para otros proyectos.

Greensol, que nace de la unión de Greening Group y Grupo Cansol Holding Financiero e Inmobiliario, es una compañía especializada en la ejecución de proyectos renovables de infraestructura energética a nivel 'utility' y 'C&I' en Estados Unidos.