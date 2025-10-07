Glovo elige a Celonis para optimizar el flujo de caja y aumentar la productividad

Glovo ha elegido a Celonis para la optimización del flujo de caja con una combinación de inteligencia artificial (IA) e inteligencia de procesos que ha llevado a un aumento de la productividad como resultado de la transformación de las operaciones financieras.

Celonis y Glovo han anunciado este martes una colaboración para transformar los procesos de cuentas por pagar (AP) y cuentas por cobrar (AR) de la compañía especializada en el sector del 'delivery'.

Dentro de esta colaboración, Celonis combina datos de procesos procedentes de los sistemas de Glovo y los enriquece con contexto del negocio, creando un gemelo digital en tiempo real de las operaciones.

Este gemelo digital es el núcleo de la plataforma Celonis Process Intelligence y constituye un lenguaje común para comprender y mejorar el funcionamiento de la empresa. Los equipos, potenciados por una IA que entiende los flujos del negocio con la inteligencia de procesos, pueden optimizar procesos y orquestar operaciones, como explican en una nota de prensa.

Celonis Process Intelligence previene pagos incorrectos con la aplicación 'Duplicate Invoice Checker', e identifica las discrepancias entre documentos contables, pedidos de compra y datos maestros de proveedores con 'Payment Term Checker'.

Con la aplicación 'Open Credit Memo', permite optimizar la gestión de notas de crédito, monitorizando y priorizando las pendientes según su valor, antigüedad y riesgo de cancelación. Mientras que los recordatorios proactivos de 'Intelligent Payment Reminders' unifican los datos de facturación, predicen retrasos en los pagos y aceleran las cobranzas.

"Tradicionalmente, los equipos financieros han dedicado gran parte de su tiempo a la introducción manual de datos, conciliación de cuentas y transferencia de información entre sistemas desconectados, lo que resulta en procesos sujetos a errores y con escasa aportación estratégica", ha señalado el vicepresidente y director nacional para Iberia y Latinoamérica de Celonis, Fernando Ranz.

El resultado es un equipo financiero que puede dedicar más tiempo a analizar tendencias, identificar oportunidades de eficiencia, aportar información estratégica y generar valor significativo para la organización.

"Con Celonis hemos logrado automatizar de forma inteligente algunas de las tareas más repetitivas en nuestro equipo financiero", ha afirmado el vicepresidente de Finanzas en Glovo, Carles Rosàs. "Esto nos permite dedicar más tiempo y recursos a otras tareas más estratégicas que impulsan el crecimiento y la rentabilidad de la compañía".