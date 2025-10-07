España reitera su condena a los atentados del 7-O y pide acabar con "24 meses de indescriptible sufrimiento"

El Gobierno de España ha condenado los "atroces" atentados cometidos por el grupo terrorista Hamás en Israel hace dos años, y ha urgido a las partes a alcanzar un acuerdo dentro de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con "veinticuatro meses de indescriptible sufrimiento".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dirigido por José Manuel Albares, también ha reclamado la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás, ha mostrado su disposición a combatir el antisemitismo, y ha reiterado su apuesta por la vía de los dos Estados como solución al conflicto en Oriento Próximo.

"El Gobierno de España reitera su firme y rotunda condena a los atroces atentados perpetrados por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023", se lee en el escrito, en el que se recuerda a las víctimas de los ataques y a sus familiares y allegados, "muy especialmente" los de los dos ciudadanos españoles asesinados ese día, Iván Illaramendi y Maya Villalobo.

Exteriores también ha expresado su solidaridad con las familias de los rehenes que aún hoy siguen secuestrados por Hamás y ha exigido "su inmediata e incondicional liberación".

"Hoy podemos estar cerca de su liberación, gracias a la propuesta de Estados Unidos, y urgimos a las partes a alcanzar un acuerdo. Tras veinticuatro meses de indescriptible sufrimiento, es imperativo el fin de la violencia, un alto el fuego, la liberación de los rehenes, el acceso masivo de ayuda humanitaria", prosigue el comunicado.

El Gobierno ha defendido que "seguirá luchando con determinación" contra "cualquier manifestación de antisemitismo", ya que no tiene cabida en la sociedad española, y sostiene que ha redoblado su compromiso con la aplicación de la solución de dos Estados conviviendo en paz y seguridad, "la única vía hacia la paz y estabilidad en la región".