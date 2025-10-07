Agencias

El primer jefe de Gobierno de la era Macron le reclama elecciones presidenciales anticipadas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ex primer ministro francés Édouard Philippe, el primero en ostentar el cargo tras la llegada al Elíseo del presidente Emmanuel Macron, ha planteado este martes como vía de solución a la actual crisis política la designación de un Ejecutivo capaz de sacar adelante los presupuestos y la convocatoria a continuación de elecciones presidenciales anticipadas.

Philippe teme "el colapso del Estado" y, en una entrevista a RTL ha apuntado con el dedo a Macron, con una serie de críticas que se remontan al nombramiento en enero de 2024 de Gabriel Attal como primer ministro, una "elección curiosa" en su opinión. Ahora, le corresponde al presidente "encontrar la solución".

Según el líder del partido Horizontes y potencial candidato a la Presidencia, Macron debe ahora nombrar un primer ministro capaz de "gestionar los asuntos cotidianos y elaborar el presupuesto". Una vez se aprobasen las cuentas, debería convocar elecciones presidenciales anticipadas, "una decisión a la altura del cargo" en palabras de Philippe.

La dimisión de Sébastian Lecornu como primer ministro el lunes, apenas 14 horas después de desvelar la composición de su gabinete, ha abierto una nueva crisis en Francia. Macron le concedió otras 48 horas, hasta el miércoles por la tarde, para entablar un último intento de negociaciones.

El jefe de Estado siempre ha defendido que agotará el actual mandato hasta 2027 e incluso ha descartado una disolución de la Asamblea Nacional, pese a las reiteradas peticiones de las formaciones opositoras y las crecientes voces críticas surgidas en partidos que teóricamente le venían apoyando, como Los Republicanos.

El ex primer ministro Attal rompió también el lunes con la línea oficialista en una entrevista con TF1. "Como muchos franceses, ya no entiendo las decisiones" del presidente, declaró, mientras que este martes, en otras declaraciones a France Inter, ha abogado por un "cambio de método".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ingreso Mínimo Vital llegó en septiembre a más de 2,3 millones de personas, según Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital llegó

Israel deporta a Jordania a más de 130 activistas de la Global Sumud Flotilla

Israel deporta a Jordania a

Echar agua sobre 'superglue': por qué los expertos lo desaconsejan y cómo despegar los dedos sin hacerte daño

Echar agua sobre 'superglue': por

Greening construirá un parque solar en Michigan (EEUU) por 60 millones

Greening construirá un parque solar

Google lanza un programa de recompensas específico para fallos de IA, que premia con hasta 30.000 dólares

Google lanza un programa de