El presidente de Madagascar nombra a un general del Ejército como nuevo primer ministro

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha nombrado este lunes al general del Ejército Ruphin Fortunat Zafisambo como nuevo primer ministro en sustitución de Christian Ntsay, una decisión tomada una semana después de destituir a todo el Ejecutivo malgache en respuesta a las protestas de hace más de diez días ante la escasez de electricidad y agua.

Durante la investidura, que ha sido retransmitida en directo en el canal de Facebook de la Presidencia malgache, Rajoelina ha destacado la designación del general alegando que el país necesita "un primer ministro capaz de restaurar el orden y la confianza" de los ciudadanos y ha asegurado que su prioridad será precisamente restaurar el suministro de luz y agua, que ha hecho que los manifestantes salgan a las calles una vez más, con el inicio de la tercera semana de protestas.

El presidente malgache anunció hace ya una semana la destitución de su gabinete al completo, después de que las movilizaciones juveniles acabaran con al menos 22 muertos y un centenar de heridos a causa de la represión policial, y mostró su disposición a entablar conversaciones con los manifestantes, si bien muchos de ellos exigen que el líder también renuncie.