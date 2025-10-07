El jefe de la delegación negociadora de Hamás pide "garantías" para que Israel no incumpla el acuerdo

El jefe de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, ha pedido este martes "garantías" por parte de la comunidad internacional para que Israel no reanude su ofensiva sobre el enclave una vez que entre en vigor el acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder del grupo palestino en la Franja de Gaza ha afirmado en una inusual entrevista con el canal Al Qahera TV desde El Cairo que el Gobierno de Israel ya ha incumplido acuerdos anteriores, en alusión a la ruptura unilateral en marzo del pacto firmado en enero entre las partes, que permitió liberar rehenes y presos palestinos.

"Hamás está plenamente dispuesto a detener la guerra de forma definitiva, pero Israel sigue asesinando y aniquilando e incumpliendo los compromisos adquiridos con los mediadores", ha dicho, agregando que es necesario el fin "definitivo de la agresión".

Está previsto que las delegaciones de Israel, Estados Unidos, Qatar y Hamás se reúnan en Egipto nuevamente este miércoles para intentar cerrar el plan de paz articulado por Trump, unas negociaciones en las que estarán presentes el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner.