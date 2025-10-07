El Ibex 35 sube 0,15% al mediodía pero duda en su asalto a los 15.600 puntos

El Ibex 35 registraba al mediodía de este martes un alza de un 0,15%, hasta situarse en los 15.581,4 puntos, en una jornada marcada por la extensión del cierre del Gobierno de EEUU, que impide la publicación de datos oficiales, y las consecuencias de la dimisión del Gobierno de Francia.

El selectivo nacional ha arrancado la negociación con una tendencia indecisa, intercambiando el signo positivo y negativo, si bien en algún momento ha intentado rebasar la cota de los 15.600 enteros y se ha quedado a las puertas de conseguirlo.

En el plano internacional, el Senado de Estados Unidos ha rechazado el proyecto de ley sobre financiación para mantener el funcionamiento del Gobierno federal hasta el próximo 21 de noviembre, extendiendo durante una semana más un cierre que ya afecta a más de un millón de trabajadores.

De este modo, esta jornada no podrán publicarse en el país norteamericano datos como la balanza comercial de agosto y las expectativas de inflación a un año de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York.

En Francia, el primer ministro Lecornu dimitió ayer, sólo 26 días después de su nombramiento y apenas un día después de que se designase un gobierno prácticamente sin cambios respecto al anterior; tras ello, la plaza parisina repuntaba un leve 0,15% al mediodía de este martes tras la fuerte caída de la víspera, mientras que la prima de riesgo francesa se situaba en los 85 puntos básicos respecto al bono alemán.

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dado por concluido el proceso de desinflación en la eurozona después de que la inflación se haya estabilizado en el objetivo del 2%.

Asimismo, la Comisión Europea presentará este martes su plan para contener el "impacto injusto de la sobreproducción global" sobre el acero europeo, incluida una reforma para reducir a la mitad los contingentes de acero libre de arancel que puede entrar en la Unión Europea y elevar el impuesto sobre aquellas producciones importadas por encima de esa cuota.

De su lado, dentro de la agenda 'macro' de Europa, este martes ha trascendido que los nuevos pedidos de las fábricas de Alemania registraron el pasado mes de agosto un retroceso del 0,8% respecto del mes anterior, cuando también se redujeron un 2,7%, por lo que acumulan ya cuatro meses en negativo, según ha informado la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Con el foco en España, el Tesoro ha colocado este martes 5.632,122 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a 12 meses por encima del 2%, pero recortando el interés por la referencia a 6 meses, según los datos publicados por el Banco de España.

En el terreno empresarial, Naturgy ha completado la colocación acelerada que anunció este lunes para la venta de un 3,5% del capital social de su autocartera por un importe de 883,19 millones de euros.

En paralelo, Banco Sabadell ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, "de manera preventiva", un "criterio público" que "deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA" de BBVA, con el objetivo de "evitar potenciales manipulaciones de mercado".

En relación a esta operación, se ha conocido que la aseguradora Zurich ha decidido no acudir a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, aludiendo a que las perspectivas del banco catalán en solitario son más atractivas, según un comunicado remitido a Europa Press.

Además, Fitch ha restablecido su cobertura sobre OHLA, asignándole una calificación crediticia como emisor de deuda a largo plazo de 'B-', con perspectiva 'estable', tras constar una mejora de su estructura financiera y el "sólido perfil" de sus negocios

En el tramo medio de la negociación, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Grifols (+1,7%), Indra (+1,69%), Inditex (+1,26%) y Ferrovial, con un avance del 1,06%.

En el lado negativo se situaban Solaria, cuyos títulos se desplomaban un 5,05% al mediodía, y Naturgy, que presentaba un descenso del 3,04%.

Las principales Bolsas europeas registraban ligeros avances al mediodía: Fráncfort sumaba un 0,08%; París un 0,15% y Londres un 0,28%, mientras que Londres restaba un mínimo 0,01%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,24% y se situaba en los 65,3 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,26%, hasta los 61,54 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,167 'billetes verdes', un 0,35% menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se situaba en el 3,27% tras sumar casi dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 54 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy cotizaba sin variación en zona de máximos, sobre los 3.950 dólares, mientras que el bitcoin se abarataba un 0,7% y se negociaba en los 124.500 dólares.