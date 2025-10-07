El Gobierno de Perú y varios sindicatos de transportistas acuerdan detener las protestas

El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, ha informado de que no habrá paro de transportistas este martes tras alcanzar un principio de acuerdo con los principales sindicatos del sector, que viene denunciado desde el último año un aumento de la inseguridad que se refleja en ataques, alguno de ellos mortales, y extorsiones.

Entre los acuerdos alcanzados en la noche del lunes, está el de establecer una mesa de trabajo la próxima semana para plantear propuestas contra la inseguridad, el compromiso del Gobierno a brindar asistencia a los conductores y combatir las redes que desde los centros penitenciarios están detrás de estos ataques.

"Estamos convencidos de que el diálogo es el preámbulo para poder llegar a acuerdos estables. Sabemos que esta lacra que atenta contra la sociedad es un problema criminal que tiene sus procedimientos", ha dicho el primer ministro peruano, quien ha subrayado el compromiso "real" del Gobierno con el sector.

No obstante, desde algunos sectores han puesto en duda de estos acuerdos y han insistido en la dimisión de los ministros del Interior, Carlos Malaver, y de Transportes, César Sandoval, así como la activación de esta mesa de trabajo "mañana" y "no darle siete días más" al crimen, recoge 'La República'.

"Estamos en lo mismo, dando tregua", ha dicho Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, que, por su parte, ha anunciado, las empresas afiliadas a su organización tienen previsto continuar con los paros y protestas.

Por su parte, la presidenta de Perú, ha vuelto a minimizar la efectividad de las movilizaciones y ha propuesto como solución a los transportistas que no atiendan las llamadas de quienes pretenden extorsionarles.

"Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", ha dicho la presidenta peruana, instando a los trabajadores del sector a no coger el teléfono a los criminales.

"No abran esas llamadas, no abran esos mensajes, lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular (...), no respondan, pero sí den cuenta a la Policía", ha propuesto.