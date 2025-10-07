El Congreso exige cesar a Redondo por la gestión de las pulseras para maltratadores y una auditoría "urgente"

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley del PP por la que insta al Gobierno a cesar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la gestión de las pulseras telemáticas para maltratadores y pide una auditoría "urgente". En concreto, ha contado con el apoyo de Vox, la abstención de ERC y el rechazo de PSOE, Sumar y Podemos.

La iniciativa del PP surge después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por "fallos" en el sistema Cometa, encargado del seguimiento de los dispositivos telemáticos para maltratadores.

En este sentido, el PP exige en la proposición el "cese inmediato" de Redondo "como máxima responsable política de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual". Precisamente, el pasado 24 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó la reprobación de la ministra por las incidencias en las pulseras.

Los 'populares' también piden al Gobierno en la iniciativa la "contratación inmediata" de una auditoría "externa, independiente y transparente" sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el periodo actual de servicio.

Igualmente, insta a los Ministerios de Igualdad y del Interior a publicar "de manera inmediata y detallada" todos los datos relativos a las incidencias del sistema. En concreto, solicita conocer el número de víctimas que han sufrido fallos en los dispositivos de seguimiento telemático, los procedimientos judiciales que se han visto afectados por fallos absolutorios o sobreseimientos provisionales, la tipología de fallos detectados y la "duración real" de las incidencias y protocolos de respuesta activados.