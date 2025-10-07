Egipto libera a más de 2.700 presos tras un perdón de Al Sisi con motivo del aniversario de la guerra de 1973

El Gobierno de Egipto ha liberado a más de 2.700 presos a raíz de un perdón aprobado por el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, con motivo del 52º aniversario de la guerra de 1973 con Israel, conocida como la Guerra de Yom Kipur.

El Ministerio del Interior egipcio ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que un total de 2.735 personas se han beneficiado de esta amnistía con motivo de "la gloriosa victoria" frente a Israel.

Asimismo, ha subrayado que la decisión afecta a presos que "cumplen las condiciones legales para su liberación" y ha apuntado que se crearon comités especializados para revisar los casos en centros de rehabilitación para determinar quiénes podrían beneficiarse de esta amnistía de Al Sisi.

"Esta decisión refleja el compromiso con una política penal moderna y de rehabilitación destinada a atender a los reos y apoyar su reintegración en la sociedad", ha zanjado.

Al Sisi ha aprobado durante los últimos años diversos perdones que han beneficiado a miles de encarcelados, medidas aprobadas generalmente con motivo de festividades nacionales o religiosas, si bien activistas y opositores denuncian que las fuerzas de seguridad mantienen su campaña represiva en el país.