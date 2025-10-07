Agencias

EEUU anuncia la muerte de un supuesto terrorista afiliado Al Qaeda en un bombardeo en Siria

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este martes que la semana pasada llevó a cabo un bombardeo en Siria que resultó en la muerte de un hombre al que ha acusado de planificador de atentados de alto rango afiliado a Al Qaeda.

El Mando Central de Estados Unidos, que ha indicado que el ataque tuvo lugar el jueves pasado (2 de octubre), ha identificado a su objetivo como Muhamad Abd al Wajab al Ahmad, miembro de Ansar al Islam, según reza un breve comunicado en el que no ha dado detalles sobre el lugar del bombardeo.

"Las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo se mantienen preparadas para desbaratar y derrotar los intentos de los terroristas de planificar, organizar y ejecutar atentados. Seguiremos defendiendo nuestro país, a nuestros combatientes, aliados y socios en toda la región y más allá", ha declarado el comandante del CENTCOM, Brad Cooper.

La caída de Al Assad ante la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) y los consiguientes vacíos de seguridad en varias zonas del país han hecho temer que Estado Islámico aproveche la situación para reagruparse y lanzar nuevos ataques.

