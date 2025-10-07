Econocom reafirma su liderazgo en integración audiovisual en su primera conferencia dedicada, celebrada en España

Econocom ha reafirmado su posición como líder europeo en integración audiovisual en su primera conferencia dedicada exclusivamente a AV, celebrada en Marbella (España), en la que tenido la oportunidad de alinear su visión con sus colegas de toda Europa.

Econocom ha entrado en una nueva fase de su estrategia audiovisual tras las adquisiciones de ICT (Alemania), Avanzia (España), ISS AV (Irlanda) y parte de Smartcomm (Reino Unido), que complementan la experiencia del Grupo en narrativas inmersivas, museografía, ingeniería LED cinética, educación e integración audiovisual a gran escala para clientes públicos y privados.

El área audiovisual de Econocom genera más de 300 millones de euros en ingresos anuales y reúne a 750 profesionales en toda Europa. Como nuevo eje estratégico dentro del Grupo, representa un motor clave de crecimiento y una plataforma unificadora de la experiencia de Econocom en Europa.

Precisamente, lo que el Grupo ha transmitido en el evento global que ha celebrado en Marbella, en el que ha consolidado y reafirmado la posición de Econocom como líder audiovisual europeo, en un encuentro que reunió a los principales directivos y especialistas en AV del Grupo, para analizar capacidades, compartir perspectivas y reforzar la posición de Econocom como líder audiovisual en Europa.

"2025 supone un hito en la evolución de nuestra experiencia audiovisual y también de cara al despliegue de una visión unificada en toda Europa, bajo la marca Econocom", ha señalado el director ejecutivo de Econocom, Ángel Benguigui, en una nota de prensa.

Para el director de Países Bajos y director del Negocio Audiovisual, Jean-Pierre Overbeek, "lo audiovisual es clave para las organizaciones que trabajan, colaboran y se relacionan con sus distintos ecosistemas", por ello, ha destacado que "Marbella ha sido la oportunidad de alinear nuestra visión con nuestros colegas de toda Europa y reafirmar el papel que Econocom aspira a desempeñar en este sector de rápido crecimiento".

La nueva fase de su estrategia, marcada por la experiencia de vanguardia y la innovación, está alineada con el plan estratégico 'One Econocom'. Esta evolución supone, a su vez, la confirmación de que Econocom está alineando tanto sus profesionales como sus capacidades para ofrecer a sus clientes una propuesta de valor más clara y coherente que refleje la filosofía 'Live Tech' del Grupo y que también responda a las exigencias de un mundo en constante evolución.

Econocom Audiovisual Solutions encarna una visión distintiva en el mercado de integración, al diseñar e implementar entornos inmersivos donde la tecnología se convierte en catalizador de experiencias multisensoriales.

Aprovechando la experiencia multisectorial del Grupo, estas soluciones giran en torno a espacios digitales: corporativos, salas de control, 'retail', hostelería, educación, espacios públicos y sanidad. Este enfoque va más allá de la conectividad de dispositivos, y permite que los espacios comuniquen, fomenten la participación e inspiren emociones.

Según el director general de Desarrollo de Negocio y Plan Estratégico del Grupo, Israel García, "entre 2020 y 2022, el sector audiovisual -incluyendo digital signage y tecnologías de colaboración- experimentó una gran aceleración. Se espera que el mercado crezca de forma sostenida más de un 5% anual hasta 2028, impulsado por la estandarización de componentes de vídeo y las comunicaciones unificadas".