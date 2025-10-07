Detenido un joven por romper una ventana de la vivienda del ministro de Exteriores de Nueva Zelanda

Las fuerzas de seguridad de Nueva Zelanda han detenido este martes a un joven de 29 años acusado de romper una ventana de la vivienda del ministro de Exteriores del país, Winston Peters, en la ciudad de Auckland, según han informado las autoridades.

Su detención se produjo después de que los agentes recibieran varias llamadas alertando de un supuesto acto de "vandalismo" contra el inmueble, situado en la bahía de Saint Mary's sobre las 18.00 (hora local).

El incidente ha llevado al propio ministro a condenar los sucedido a través de redes sociales, donde ha confirmado que no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque, pero ha explicado que su pareja y un invitado sí estaban en el interior de la vivienda cuando escucharon que el cristal de la ventana se rompía.

Así, Peters ha explicado que los cristales cayeron sobre el perro, que comenzó a ladrar. Además, la puerta principal del inmueble sufrió una pintada, según ha recogido la cadena de televisión 1News.

El detenido se entregó por sí solo horas después a la Policía --que ha instado a la población a manifestar sus opiniones de manera legal y pacífica-- y ha sido imputado por los daños provocados a la propiedad privada.