Cuatro detenidos en Estella por el robo de más de 16.000 metros de cableado de cobre

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo ROCA de la Compañía de Estella, y en el marco de la Operación Taula 2025 de lucha contra el robo de cableado de cobre en instalaciones de alumbrado público, telefonía y redes estratégicas, ha detenido a cuatro varones en la localidad de Estella como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cable cobre.

La investigación ha permitido esclarecer un total de 8 hechos delictivos, de los cuales seis fueron denunciados en Guardia Civil y dos en Policía Foral. Los detenidos son cuatro varones, de edades comprendidas entre 20 y 45 años, de nacionalidad española y vecinos de Berriozar.

Según han informado desde la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron tras diversas denuncias presentadas entre los meses de marzo y junio de 2025 en los municipios de Biurrun-Olcoz, Obanos, Muruzábal y Puente la Reina, así como en la Autovía A-12, donde autores desconocidos sustrajeron más de 16.000 metros de cableado de cobre, ocasionando perjuicios económicos superiores a 70.000 euros.

Durante las pesquisas, se detectó un vehículo relacionado con la quema de cable en el término municipal de Obanos y se practicaron diversas inspecciones oculares que confirmaron el mismo modus operandi en todos los hechos investigados.

En una de ellas, los agentes localizaron en el lugar de los hechos un embellecedor del parachoques delantero de un vehículo, que resultó coincidir con otro automóvil vinculado a los encartados, lo cual fue "un indicio clave en la investigación".

Asimismo, se comprobó la existencia de ventas de cobre en una chatarrería de la Comarca de Pamplona inmediatamente posteriores a la comisión de los ilícitos, por un total de 3.752 kilos de material, con un beneficio superior a 23.000 euros.

Fruto de estas gestiones, se identificó a las cuatro personas detenidas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas, investigándose su implicación en el resto de hechos recogidos en el atestado. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estella-Lizarra, como autoridad judicial competente.

