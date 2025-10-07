Agencias

Cristina Ibáñez, promotora para acabar con el blindaje de la tauromaquia: "La votación es fácil, no da lugar a dudas"

Por Newsroom Infobae

La abogada Cristina Ibáñez, integrante de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi Cultura', promovida para desproteger la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, ha asegurado que la votación que tendrá lugar este martes en el Congreso "es muy fácil y no deja lugar a dudas".

"Lo que pedimos es algo muy sencillo y es derogar una ley que blinda la tauromaquia y que impide a los territorios de este país, a comunidades autónomas y a municipios, decidir si quieren corridas de toros o no en sus municipios", ha afirmado en declaraciones a Europa Press, minutos antes de la Toma en consideración de la ILP, apoyada con más de 715.000 firmas.

Ibáñez ha asegurado que las comunidades autónomas son "mayores de edad" como para decidir si quieren ese tipo de festejos en sus regiones. "Tenemos mucha esperanza porque creemos que lo que se pide es lógico y lo avalan muchísimas firmas", ha indicado. Ademas, ha asegurado que votar en contra de esta toma en consideración "sería antidemocrático".

"Tenemos muchas ganas de escuchar la postura del PSOE, a pesar de que ya dijeron que votarían a favor. Esperamos que no haya sorpresas de última hora. Tal y como ellos dijeron no podían desoír a tantas personas firmantes", ha señalado.

