Carmen Lomana revela los detalles más emotivos de la boda de Cayetano y Bárbara Mirjan: "No le he visto nunca así"

Recién llegada de Sevilla tras asistir el pasado sábado a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en compañía de Antonio Gutiérrez en su presentación oficial como pareja, Carmen Lomana ha protagonizado el último coloquio de 'Encuentros en la casa' en la Casa de León en Madrid.

Muy emocionada por el cariño que siente por su tierra natal, donde además reposan los restos mortales de su marido, Guillermo Capdevilla, la socialité nos ha contado cómo vivió ella el enlace del duque de Arjona y su ya mujer, "una boda tan entrañable, tan bonita, tan sencilla. Era estar con amigos, se sentía el amor".

Además del primer baile nupcial de los recién casados, que ella misma se encargó de compartir en redes y en el que Cayetano y Bárbara sacaron a la pista a los hijos del jinete, Luis y Amina, al ritmo de 'You're still the one' de Shania Twain, Carmen se queda con un momento especialmente emotivo de la boda: "No se me olvidará cuando entró Bárbara, que estaba guapísima. Él estaba esperando, cuando llegó al altar el abrazo que le dio Cayetano, de un cariño, de una alegría... De verdad, no he visto nunca a Cayetano así" confiesa.

Respecto al vestido de la novia, Lomana -considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país- ha aplaudido "cómo se movía el traje, qué bonito". "Entró velada con el tul por la cara, con el velo por la cara, y fue espectacular" ha destacado antes de comentar que lo que más le ha gustado es que Bárbara luciese tan solo un diseño en su gran día. "Me encantó, porque a mí no me gusta nada de que las novias se pongan dos, tres, cuatro trajes. A veces es ridículo. Uno sale de casa vestido de novia, que te han hecho un traje para ti ideal, y luego se desmonta, porque claro, no vas a bailar con... Se quita todo esto y le quitaron una parte del vestido, que se quedó con más corta, más ceñida. Un cuerpazo, digo, mira, chica, pero ¿por qué no luces más?" ha comentado con la sinceridad que la caracteriza.

Al margen de la entrada de la novia en la iglesia del Cristo de los Gitanos, Carmen ha desvelado otro de los momentos más emotivos del enlace, "cuando el sacerdote, Ignacio Dalt, que ofició de maravilla, ya les había casado y les puso como un mantón precioso, bordado, con una mantilla, los dos, cubriéndoles, y dijo, ahora es un momento de recogimiento para que recéis el uno por el otro". "¿No es muy bonito eso? Y muy emocionante, me pareció" reconoce.

Un 'sí quiero' en el que la duquesa de Alba -cuyas cenizas reposan en el templo- estuvo presente durante toda la ceremonia, y en el que la tertuliana ha revelado que "todos los hermanos de Cayetano estaban muy contentos". "El duque, Carlos, Eugenia... Una cara de felicidad... Qué bien, vamos, se va a casar nuestro hermano" ha relatado, desvelando la conversación que tuvo con el actual duque de Alba al inicio de la boda.

El único pero, el enfado del jinete con la prensa al abandonar la Iglesia junto a Bárbara. Un momento tenso que Carmen ha justificado porque "él quería disfrutar de sus amigos, de sus hermanos, de su gente, estaba con su mujer y en ese momento le acosaron demasiado la prensa y quizá él nunca lo llevó bien y no pudo, le cuesta en eso controlarse".

"Pero con los invitados estuvo fenomenal, fenomenal, cariñoso, muy cariñoso. Pero tampoco fue maleducado, simplemente dijo, os pido por favor por una vez en la vida que me dejéis en paz. Que respetéis este momento, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, ya había hablado me parece cuando entró con Amina, con su hija" ha defendido, desvelando que la razón de la seriedad de la hija de Cayetano y Genoveva Casanova es porque "es tremendamente tímida". "De repente se encuentra con tanta gente... es una niña que ha llevado una vida muy normal, muy fuera de los focos, pero luego en la fiesta bailó, lo disfrutó" ha asegurado.

La boda ha supuesto su 'debut oficial' con Antonio Gutiérrez tras confirmar su relación sentimental. Como confiesa, "estoy muy feliz. Si tienes una compañía al lado, si tienes una persona que te quiere, te cuida y es muy simpático, pues bueno, estás muy bien, te complementa. Pero yo cuando estoy sola, estoy muy bien también.