Carlos Sainz: "Marc Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que Marc Márquez "es el Ayrton Senna de MotoGP", ya que es "lo más parecido" al brasileño y tan "carismático" como él, además de sentirse muy agradecido al equipo Williams porque "confiaron" en él "en el momento más complicado" de su carrera deportiva.

"Para mí, Marc Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP. El día que se retire, todos recordaremos a Marc como lo más parecido y más carismático a lo que es Senna en la Fórmula 1. Desde aquí de doy la enhorabuena, ese sí que ha hecho una buena remontada", señaló en una entrevista a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Por otra parte, explicó que su cabeza "está centrada en Williams". "Me motiva mucho el proyecto, nada me haría más ilusión que ganar con ellos. Fueron los que confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera. Si yo algún día soy capaz de ganar una carrera con Williams, no va a haber una sensación mejor dentro de mí", manifestó.

Además, habló de la temporada 2026. "He probado el coche del año que viene y es un cambio radical. El equipo ha pasado de ser noveno a ser quinto, es un paso adelante muy grande. De repente, ponerme a ganar carreras el año que viene, es un poco pronto, pero sí que espero dar otro paso adelante y ojalá nos consolidemos como un equipo que está luchando cerca de Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía", deseó.

En otro orden de cosas, confesó que no le gusta la situación política y social en España. "La última vez que fui a España fue en mi cumpleaños, voy para eventos familiares y con amigos. Estoy tan disgustado con lo que veo en España, la situación tanto política como social, que me ponía de mal humor cada vez que intentaba seguir la actualidad. Ahora, con el tema de Israel y Palestina he intentado leer e informarme para entender lo que está pasando. El tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor", subrayó.

El madrileño también desveló que mantiene una gran amistad con el ciclista esloveno Tadej Pogacar. "De los que vivimos en Mónaco, Pogacar te diría que ahora mismo es de mis mejores amigos. Vamos mucho a cenar juntos, sale él a montar en bici conmigo. Es otro nivel de ciclismo. Es muy seguidor de la Fórmula 1 y nos lo pasamos muy bien. Le admiro muchísimo porque es una persona muy cercana. Es de los mejores deportistas que he conocido jamás", afirmó.

También rememoró su viaje junto a Charles Leclerc en furgoneta a la vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán. "Íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Niza, pero había una tormenta eléctrica. Lecrerc le dijo al piloto que no se la jugase, que fuésemos a Génova, que son dos horas de coche. Charles estuvo muy precavido, que lo respeto. Cuando llegamos a Génova, le pedimos un coche a una señora de 50 años que no nos conocía, nos dijo que solo había una furgoneta. Estaba intentando hacernos todos los descuentos posibles, y tardó 25 minutos en darnos el coche", relató.

Por último, Sainz confesó que está haciendo "una colección de Ferraris". "Creo que por culpa de eso se pican más porque reconocen la matrícula y el coche. Creo que tengo cuatro Ferraris. No soy un gran fan de los coches de calle, pero me dijeron que era muy buen negocio porque las ediciones limitadas de los Ferrari suben mucho de valor", finalizó.