Agencias

Ayuso recuerda a las víctimas dos años después de los "perversos atentados" de Hamás: "Espero que pronto llegue la paz"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este martes a las víctimas dos años después de los "perversos atentados" de Hamás el 7 de octubre de 2023 sobre Israel y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

"Hoy tenemos un recuerdo para los familiares de los asesinados, heridos y secuestrados. Esperamos que pronto llegue la paz", ha expresado la dirigente autonómica en sus redes sociales.

Ayuso ha recordado durante estos dos años a las víctimas en estos atentados y ha culpado a Hamás de lo ocurrido durante este periodo. Además, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara medidas contra Israel como el embargo de armas que son "aplaudidas por terroristas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UPO acoge este miércoles la celebración de la II edición del Día de las Nuevas Poblaciones

La UPO acoge este miércoles

Rusia rechaza de forma "categórica" cualquier despliegue de tropas extranjeras en Afganistán

Rusia rechaza de forma "categórica"

Guinea Ecuatorial replica a la Eurocámara que detenidos no sufren maltrato y que están implicados en trama corrupta

Guinea Ecuatorial replica a la

Prohens reclama "mirada larga" ante el reto demográfico tras llegar al límite tanto en turistas como en migrantes

Prohens reclama "mirada larga" ante

Ignacio Galán e Iberdrola reciben los premios a Mejor Primer Ejecutivo y Mejor Energética Europea de Extel

Ignacio Galán e Iberdrola reciben