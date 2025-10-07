Agencias

Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades del estado mexicano de Guerrero, en el sur del país, han confirmado que han hallado el cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón, que trabajaba en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y figuraba como desaparecido desde hacía horas.

El cuerpo sin vida ha sido hallado en el municipio de Eduardo Neri y, tras una serie de análisis preliminares, la Policía Investigadora Ministerial y varios peritos han indicado que todo apunta a un asesinato.

Así, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación por homicidio a medida que se "recaban elementos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables" o autores del crimen, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Horas antes, la diócesis había denunciado la desaparición del párroco de la San Cristóbal, en Mézala. El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José, de Jesús González, ha pedido evitar "especulaciones" y esperar a que se conozcan más detalles sobre lo sucedido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UPO acoge este miércoles la celebración de la II edición del Día de las Nuevas Poblaciones

La UPO acoge este miércoles

Rusia rechaza de forma "categórica" cualquier despliegue de tropas extranjeras en Afganistán

Rusia rechaza de forma "categórica"

Guinea Ecuatorial replica a la Eurocámara que detenidos no sufren maltrato y que están implicados en trama corrupta

Guinea Ecuatorial replica a la

Prohens reclama "mirada larga" ante el reto demográfico tras llegar al límite tanto en turistas como en migrantes

Prohens reclama "mirada larga" ante

Ignacio Galán e Iberdrola reciben los premios a Mejor Primer Ejecutivo y Mejor Energética Europea de Extel

Ignacio Galán e Iberdrola reciben