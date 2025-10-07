Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México

Las autoridades del estado mexicano de Guerrero, en el sur del país, han confirmado que han hallado el cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón, que trabajaba en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y figuraba como desaparecido desde hacía horas.

El cuerpo sin vida ha sido hallado en el municipio de Eduardo Neri y, tras una serie de análisis preliminares, la Policía Investigadora Ministerial y varios peritos han indicado que todo apunta a un asesinato.

Así, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación por homicidio a medida que se "recaban elementos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables" o autores del crimen, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Horas antes, la diócesis había denunciado la desaparición del párroco de la San Cristóbal, en Mézala. El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José, de Jesús González, ha pedido evitar "especulaciones" y esperar a que se conozcan más detalles sobre lo sucedido.