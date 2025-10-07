Agencias

Al menos cuatro muertos por el naufragio de una embarcación con migrantes cerca de Lesbos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos cuatro migrantes han muerto por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla griega de Lesbos, según la Guardia costera, que ha desplegado un amplio dispositivo por aire y mar para rescatar a las víctimas.

Los supervivientes, de origen africano, han relatado a los servicios de rescate que 38 personas viajaban a bordo de la embarcación. De ellas, 34 han sido localizadas ya en tierra, mientras que las autoridades han hallado inconscientes a los otros cuatro migrantes, entre ellos una niña, informa la cadena pública ERT.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas más de 2.800 fallecidos desde 2014.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Solo Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña superan el 50% de abortos en centros públicos

Solo Cantabria, Galicia, La Rioja,

Cerdán acusa a la UCO ante el Supremo de revelar su último informe a Tellado (PP) "antes" de que lo tuviera el tribunal

Cerdán acusa a la UCO

Dan Brown presenta en Madrid 'El último secreto': "Amo EE.UU y sé que es un periodo extraño, pero esto no es algo nuevo"

Dan Brown presenta en Madrid

Ansu Fati renace en Mónaco y sueña con llamar a la puerta de Luis de la Fuente

Ansu Fati renace en Mónaco

Herido un hombre de 71 años tras la colisión entre un coche y una bici en la calle República Argentina de Logroño

Herido un hombre de 71