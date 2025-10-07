A Alessandro Lequio le da la risa con la advertencia de Sonia Moldes de que podría acusarle de un delito

Una semana después de sentarse en el plató de '¡De Viernes!' y acusar a Alessandro Lequio de grabar encuentros íntimos con las mujeres con las que mantenía relaciones con la intención se sacar provecho económico a dichas imágenes, y de que el italiano respondiese a través de un comunicado anunciando medidas legales, Sonia Moldes ha vuelto al programa de Mediaset para reafirmarse en sus acusaciones contra su ex e ir un paso más allá al revelar cómo fueron sus tres dramáticas rupturas.

Sin miedo, y dejando claro que si quisiera imputar un delito a Lequio lo haría directamente, la empresaria ha reconocido que el ex de Ana Obregón es "lo peor que le ha pasado en la vida", relatando que durante los dos años que estuvieron juntos -aunque el aristócrata asegurase que lo suyo fue algo esporádico y que al igual que con ella estaba con "tantas otras"- las escenas de celos y agresividad fueron constantes y que llegó a sentir miedo en más de una ocasión, evitando entrar en detalles no por recomendación de su abogado, sino de su psicólogo.

Además, ha asegurado que Alessandro ha intentado silenciarla y vetarla en los platós y, afirmando que no tiene miedo a ninguna demanda ha dejado en el aire la posibilidad de seguir desgranando detalles sobre la tumultuosa relación que mantuvieron a finales de la década de los 90: "Cuando quiera acusarle de un delito lo haré directamente, si nos ponemos a jugar sobre tema demandas igual quien tiene que tener miedo es él".

Unas declaraciones sobre las que no han hablado este lunes en el plató de 'Vamos a ver' -se desconoce si por falta de tiempo o por decisión del programa en el que colabora el italiano de obviar el testimonio de Sonia- y a las que Lequio ha reaccionado ante las cámara de Europa Press sin poder contener la risa, dejando caer que le hace gracia que la gallega le haya 'amenazado' con acusarle públicamente de algún delito.