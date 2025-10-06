Yolanda Díaz propone impulsar una conferencia de paz en Madrid para dar "una salida" al pueblo palestino

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado a impulsar una conferencia de paz para Palestina que se celebre en Madrid con el fin de encontrar una "salida" al pueblo palestino y para que "decidan libremente su futuro".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Díaz ha instado a aprovechar la "legitimidad y la fuerza" del Gobierno de España para promover una alianza por el pueblo palestino, uniéndose así al clamor del "mundo entero" y de la sociedad española, que este fin de semana ha dado "una lección de dignidad" con "cientos de miles de personas gritando alto y claro que Palestina no está sola".

"Desde Sumar creemos que es el momento de impulsar una conferencia de paz. El Gobierno de España tiene la legitimidad y la fuerza para impulsar esta alianza de defensa de los derechos del pueblo palestino, contando con ellos y con ellas para que ellos decidan libremente su futuro", ha reivindicado.

Díaz ha afirmado que, "ante la internacional del odio y del genocidio", España debe levantar la voz por "una internacional de la justicia", promoviendo una conferencia que "debe realizarse en Madrid" y utilizando a su favor el "cambio" de percepción que hay en muchos países y que ya se constató en la última Asamblea General de la ONU.

En este punto, la dirigente de Sumar ha afirmado que ha llegado el momento "de romper todo tipo de relaciones con Israel", de cortar el acuerdo de asociación comercial de la Unión Europea con el Estado israelí, así como de llevar a cabo sanciones contra el país de Oriente Próximo.

