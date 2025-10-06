Agencias

Vox lleva mañana al Congreso una propuesta para derogar la ley trans y "toda normativa derivada de la ideología woke"

Por Newsroom Infobae

Vox defenderá este martes en la Comisión de Igualdad del Congreso una proposición no de ley para promover la derogación de "toda la normativa derivada de la ideología de género y woke" y, entre ellas, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

En el texto de la PNL, consultada por Europa Press, el partido carga contra unas "políticas woke" que "han tenido nefastas consecuencias en las sociedades donde han tratado de implantarse". En España, ponen el ejemplo de las "leyes trans", las cuales tachan de "dañinas para la sociedad en su conjunto con especial incidencia en mujeres y menores".

El partido que preside Santiago Abascal considera que estas normas "amenazan gravemente" el "desarrollo armónico de los menores, permitiendo que puedan acceder a agresivos procesos de hormonación e incluso a cirugías irreversibles, con o sin el consentimiento de sus padres". Admás, advierte de que "se refuerza el adoctrinamiento por parte de activistas en las aulas con contenidos anticientíficos y totalmente alejados del sentido común más elemental".

La formación también señala las "consecuencias" que tienen estas normas en el "borrado de la mujer debido a una supuesta autopercepción de género que permite que se pongan en riesgo los espacios de intimidad de mujeres y niñas". Asimismo, alerta de un "profundo agravio" en el "deporte femenino" y en la "función pública", especialmente cuando existen pruebas físicas de acceso "diferenciadas por sexo".

Finalmente, Vox hace un llamamiento al Partido Popular, "que ha comenzado una campaña a nivel nacional para derogar la ley trans" y pide su apoyo para derogar la legislación trans en las autonomías. "Es un momento ideal para devolver el sentido común a la legislación de España y a todas sus regiones y demostrar la coherencia entre lo que se dice a nivel nacional y lo que se pone en práctica a nivel regional", subraya.

