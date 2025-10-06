Agencias

Un tribunal de Polonia prorroga 40 días más el arresto de un ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream

Un tribunal polaco ha prorrogado este lunes durante 40 días más el arresto del ciudadano ucraniano sospechoso del sabotaje del gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022, detenido hace una semana en la ciudad de Pruszkow, cerca de Varsovia.

El Tribunal de Distrito de Varsovia ha tenido en cuenta el riesgo de fuga del sospechoso, pero ha desestimado la petición de cien días de arresto que solicitaba la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones, informa la agencia PAP.

El sospechoso, identificado como Volodimir Z, es requerido por las autoridades alemanas, que lo describen como un buzo entrenado, capaz de formar parte del grupo que colocó varios explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que cruzan aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a Suecia.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión de Ucrania.

Además de este sospechoso, las autoridades italianas detuvieron a finales de agosto al que se considera el autor intelectual de este sabotaje, que abrió un nuevo episodio en una invasión rusa que apenas acababa de comenzar.

Serhi K, ucraniano de 49 años, está acusado por las autoridades alemanas de sabotaje y a la espera de ser extraditado.

