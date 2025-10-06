Un tribunal de Irán absuelve de los cargos de espionaje a un turista franco-alemán detenido en junio

Un tribunal de Irán ha absuelto este lunes de los cargos de espionaje a un turista franco-alemán de 18 años, Lennart Monterlos, detenido en el país centroasiático en junio cuando realizaba un viaje en bicicleta por territorio iraní.

El jefe del aparato judicial de la provincia de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, ha indicado que el caso ha sido analizado "de forma exhaustiva" por un tribunal revolucionario de Bandar Abbas tras la detención del joven durante los doce días de conflicto con Israel tras la ofensiva del Ejército israelí contra el país centroasiático.

Así, ha destacado que el tribunal "ha emitido un veredicto de absolución" y ha agregado que la Fiscalía pueda aún presentar una apelación, antes de insistir en que las autoridades harán frente "de forma decisiva" a cualquier intento de llevar a cabo labores de espionaje en Irán, según ha recogido el portal de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial iraní.

La detención de Monterlos fue confirmada en julio por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien afirmó que el joven era sospechoso de "cometer un delito" y resaltó que la Embajada de Francia en Teherán había sido notificada sobre su situación.

Monterlos se convirtió así en el tercer francés detenido en Irán, junto con Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos en Irán en mayo de 2022 e imputados ya formalmente por presunto espionaje. Francia ha reclamado en numerosas ocasiones a Irán que libere a estas personas y ha denunciado que las acusaciones contra ellos son infundadas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha señalado este mismo lunes que hay conversaciones en marcha con Francia para la posible liberación de estas dos personas a cambio de una iraní arrestada en el país europeo supuestamente por publicar mensajes "promoviendo el terrorismo" en redes sociales por sus críticas a Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza.