Susanna Griso sale en defensa de Cayetano Martínez de Irujo tras su enfado con la prensa en su boda

Para sorpresa de propios y extraños, las primeras palabras de Cayetano Martínez de Irujo ante las cámaras al abandonar la iglesia del Cristo de los Gitanos con Bárbara Mirjan tras darse el 'sí quiero' este sábado, fueron un duro reproche a la prensa por no respetarle ni siquiera en el día de su boda, negándose a posar con su mujer y expresando su enfado por las preguntas sobre cómo había sido la ceremonia: "Ya ya, no tenemos nada que hablar con nadie. Dejarnos tranquilos hoy, un poquito de respeto. Le estoy diciendo que muchas gracias, pero que un poquito de respeto por una vez en la vida" exclamaba visiblemente molesto.

Una inesperada y cuestionada reacción, ya que los reporteros tan solo querían saber cómo se encontraban después de convertirse en marido y mujer tras diez años de relación, y que el propio duque de Arjona ha justificado en declaraciones al programa 'D' Corazón' apenas 24 horas después de su enlace.

"Llevo 40 años aguantando la basura. En este país se dedican a manipular, a falsear. Nos usurparon el momento. Que metan los micrófonos en la cara me parece una falta de respeto. Nos acabábamos de casar, usurpando el coche de mulas. Yo estoy saliendo de mi boda y no tengo por qué contestarles a ustedes, que les había reservado un lugar que estaba a un par de metros y que no entendía por qué se lo habían saltado. Yo no soy familia real, no soy político, no soy ningún actor. Ustedes me usurpan la vida con micrófonos. Esto no información, es basura" ha sentenciado todavía indignado por cómo se portó la prensa en su boda con Bárbara.

Una controvertida actitud que Susanna Gristo ha defendido a su llegada a Madrid tras asistir al enlace, asegurando que "bueno, el día de tu boda tienes muchas miradas, mucha tensión... no hay que darle importancia", añadiendo que a diferencia del jinete "la novia estaba exultante, feliz".

"La verdad es que ha sido una boda muy sentida, emotiva, para amigos y familia directa. Hemos comido maravillosamente, primero muy extenso porque el aperitivo fue muy largo, pero muy bueno, y la comida muy bien también" ha desvelado cuando le hemos comentado si podía contar algún degtalle del enlace, revelando además que Cayetano y Bárbara se "ahorraron parte de la tradición" ya que "no hubo ramo y no hubo corte de pastel".