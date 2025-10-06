Stellantis podría invertir más de 8.500 millones de euros en Estados Unidos

Stellantis está planeando invertir alrededor de 10.000 millones de dólares (unos 8.580 millones de euros) en Estados Unidos en su plan para tener una mayor presencia en el mercado norteamericano.

Las inversión sería destinada a procesos de largo plazo que podrían canalizarse a las plantas para la reapertura, la contratación y la configuración de nuevos modelos en estados como Illinois y Michigan, cuyas fábricas ahora mismo se encuentran paralizadas, ha indicado 'Bloomberg News'.

Stellantis se centra en recuperar el éxito pasado de la marca Jeep, así como crear nuevas inversiones en Dodge y en Chrysler dentro del mercado estadounidense.

Stellantis no es la única firma automovilística que va a aumentar sus inversione en Estados Unidos para intentar mitigar los aranceles de Estados Unidos en su cuenta de resultados. La surcoreana Hyundai ya expresó en agosto que aumentaría su inversión en EE.UU. hasta los 26.000 millones de dólares (22.300 millones de euros) hasta 2028.

Este plan refleja los esfuerzos del nuevo consejero delegado Antonio Filosa, que fue nombrado en el mes de mayo, esta impulsando medidas para estabilizar a un grupo que ha sufrido fuertes pérdidas de cuota de mercado en Estados Unidos y Europa tras el anterior mandato de Tavares.

Algunos de esos esfuerzos están empezando a dar sus frutos, con un aumento de las entregas en Estados Unidos, concretamente vendiendo 324.825 vehículos en este mercado, una cifra que representa un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior.