Agencias

Sin electricidad casi 40.000 personas en Bélgorod, Rusia, por ataques del Ejército ucraniano

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades rusas han estimado este domingo en cerca de 40.000 los residentes de la región de Bélgorod que se han quedado sin suministro eléctrico a causa de los ataques nocturnos del Ejército ucraniano.

"Tenemos cortes de energía significativos en siete municipios, y casi 40.000 residentes se encuentran actualmente sin electricidad", ha indicado en su canal de Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, tras mantener una reunión con altos cargos de Emergencias y del Ministerio del Interior.

Así, ha confirmado el despliegue de "todos" los equipos de emergencia para "conectar edificios residenciales, instalaciones públicas y locales comerciales", señalando que espera que estos trabajos puedan completarse este lunes.

"Aún queda mucho trabajo por hacer. Actualmente estamos trabajando juntos para abordar estos desafíos", ha agregado, horas después de lamentar que un matrimonio y su hijo de 10 años resultaran heridos en el ataque con drones que impactó contra un establecimiento en la capital homónima de la región.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los 28 activistas franceses de la Global Sumud Flotilla serán deportados este lunes a Atenas

Los 28 activistas franceses de

La Casa Blanca asegura despidos si Trump no ve avances en las negociaciones sobre presupuestos

La Casa Blanca asegura despidos

Al menos 16 heridos por un tiroteo masivo en Sídney (Australia)

Al menos 16 heridos por

El diputado libertario Espert renuncia a la reelección ante la presión por sus vínculos con un narco

El diputado libertario Espert renuncia

El Gobierno sirio defiende una jornada electoral libre y sin incidentes de seguridad

El Gobierno sirio defiende una