Agencias

Rusia anuncia la toma de otra localidad en el noreste de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia de Járkov, situada en el noreste de Ucrania, en medio de la invasión del país desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas han "liberado" la localidad de Otradnoye tras "acciones decisivas" frente a las tropas ucranianas, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre la situación.

Las fuerzas rusas han logrado diversos avances durante los últimos meses en el este y el noreste de Ucrania, centrados principalmente en las provincias de Donetsk y Lugansk. Además, han logrado penetrar en la provincia de Dnipropetrovsk y tomar diversas zonas en Sumi y Járkov.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marc Bartra: "En el Betis he encontrado una forma de vivir y de ser con la que me siento identificado"

Marc Bartra: "En el Betis

Al Sisi aplaude el plan de Trump y pide impulsar la creación del Estado de Palestina para "una paz duradera"

Al Sisi aplaude el plan

El Cac 40 cae con fuerza tras la dimisión del primer ministro de Francia

El Cac 40 cae con

Ascienden a 29 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2025, tras el caso de Málaga

Ascienden a 29 las mujeres

Brankov, Ramstell y Sakaguchi, Nobel de Medicina por sus descubrimientos en la tolerancia inmune periférica

Brankov, Ramstell y Sakaguchi, Nobel