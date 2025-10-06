Agencias

Rodrigo Hernández, baja para los partidos ante Georgia y Bulgaria

Por Newsroom Infobae

Guardar

El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández causa baja por lesión en la lista de convocados de la Selección Española para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid, según confirmó este lunes la RFEF tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la Federación.

El centrocampista del City tuvo que ser sustituido este domingo en el minuto 22 del partido de Premier League que enfrentó a los 'citizens' ante el Brentford por molestias en la parte posterior del muslo. Así, Rodri se une a la baja de Lamine Yamal (FC Barcelona), que tampoco estará en los compromisos ante Georgia y Bulgaria. Unos compromisos en los que tampoco estará el extremo del Athletic Club Nico Williams y el centrocampista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz.

EuropaPress

