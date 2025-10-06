Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 7 de octubre

Por Newsroom Infobae

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Ayuso echa otro pulso al Gobierno con el registro de objetores al aborto"

-- "Francia se adentra en la mayor crisis política en décadas"

EL MUNDO

-- "Cerdán cobró en metálico del PSOE 21 veces tras relevar a Ábalos"

-- ""Si no liberan a los rehenes seguiremos estando en el 7-O"".

ABC

-- "Koldo García coloca varios inmuebles a nombre de su hija de cuatro años"

-- "Israel y Hamás negocian un acuerdo exprés antes del jueves"

LA RAZÓN

-- "El PSOE ocultó más de 200 cuentas bancarias en el año de los "sobres de Koldo""

-- "La Fiscalía y Begoña Gómez vuelven a pedir el archivo del caso por la cátedra y el software"

EL PERIÓDICO

-- "Catalunya concentra la inversión espacial en los satélites de defensa"

-- "La reforma del norte de L'Hospitalet se iniciará en 2026 con una primera inversión de 15 millones"

LA VANGUARDIA

-- "Macron intenta un nuevo golpe de efecto antes de "asumir responsabilidades""

-- "España tiene sin adjudicar aún un tercio de los fondos europeos concedidos"

