Oliu (Sabadell), al accionista Martínez: "No sabes ni qué son" los clientes

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha lamentado este lunes que el inversor mexicano David Martínez, de aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell centrándose en el beneficio: "Entiendo que los clientes no sabes ni qué son, que eres un inversionista de Wall Street y buscas maximizar beneficios".

Lo ha dicho, a 4 días de que finalice el plazo de aceptación, en una entrevista a RAC1 en la que ha reiterado que el proyecto del banco catalán tiene "una proyección española, con presencia nacional, que ayuda a los empresarios cuando pasan dificultades", que dista del proyecto internacional de BBVA, en sus palabras.

Allí, Oliu ha negado sentirse traicionado por Martínez, dueño del 3,86% del capital del Sabadell --el tercer mayor accionista--, y que comparten visiones distintas: "Su motivación no es la nuestra, que es la de accionistas minoritarios de los cuales me siento representado. Él es un accionista internacional que busca piensa en el valor, no en el dividendo", ha puntualizado.

En alusión a las sospechas sobre posibles pactos entre BBVA y Martínez, de las cuales el accionista mexicano ya se ha desmarcado, Oliu ha afirmado cree su versión porque "manifestó desde el primer momento su posición".

Preguntado sobre qué les diría a los accionistas todavía indecisos, el presidente del Sabadell ha hecho hincapié en que "por este valor no merece la pena" y que la entidad catalana, textualmente, tiene un proyecto que puede dar más rendimiento que el que puede obtener con el BBVA.

RESULTADO FINAL

Preguntado sobre el resultado final de la aceptación de la OPA, el presidente del Sabadell ha subrayado que si el BBVA no alcanza el 50% "lo normal sería que cada uno se dedicara a lo suyo y deje al Sabadell seguir su camino, que de momento genera valor".

Según Oliu, en caso de quedarse entre el 30% y 50% de la aceptación de la OPA --como apuntan las estimaciones del banco catalán--, el BBVA tendrá 24 horas para decidir si acepta o no el resultado y, si decide seguir adelante, "la ley le obliga a hacer una segunda OPA" que a su parecer no ocurrirá.