Muere uno de los tripulantes del buque mercante atacado por los hutíes el 29 de septiembre

Un miembro de la tripulación del buque mercante 'MV Minervagracht', atacado por las milicias hutíes el pasado 29 de septiembre, ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas, según ha informado este lunes la naviera del barco Spliethoff. Por el momento no ha trascendido la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

"Spliethoff informa con gran tristeza de la noticia de la muerte de uno de nuestros valiosos tripulantes del buque 'Minervagracht'. Nuestro compañero ha muerto hoy en un hospital debido a las heridas críticas sufridas durante el ataque a nuestro buque el 29 de septiembre en el golfo de Adén", ha informado la empresa en un comunicado.

Spliethoff asegura que la mayoría de la tripulación del 'Minervagracht' han podido ser repatriada a sus países de origen, pero uno de ellos sigue en Yibuti recibiendo atención sanitaria. "Su pronóstico es estable y esperamos que pueda volver a casa esta misma semana", ha indicado la naviera.

La empresa ha puesto en valor la "fuerza y resiliencia" demostrada por la tripulación y sus familiares y ha agradecido la labor de las autoridades que ayudaron en la evacuación y repatriación de su personal.

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el buque 'MV Minervagracht' --con bandera de Países Bajos-- cuando navegaba por el golfo de Adén con 19 tripulantes a bordo, un nuevo ataque en protesta por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 67.000 palestinos.

Los hutíes justificaron el ataque por "la violación de la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada por parte de la empresa propietaria del buque", Spliethoff. La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, 'Aspides', confirmó tras el ataque que el buque se encuentra "a la deriva".