Agencias

Muere un hombre de 65 años en el incendio de su vivienda en Collado Villalba

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre de 65 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda ubicada en un bloque de cuatro plantas en la localidad madrileña de Collado Villalba, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido sobre las 5.40 horas un aviso alertando de un incendio en la carretera de Galapagar número 28. Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid tras recibir la alerta del 112.

Las llamas se han iniciado en el segundo piso de un bloque de pisos de cuatro alturas. A su llegada, los bomberos han encontrado a un hombre en parada cardiorrespiratoria sin que los sanitarios pudieran revertirla con maniobras de reanimación.

Una vez extinguido el incendio, los vecinos del inmueble han regresado a sus viviendas. La Guardia civil investiga los hechos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Telefónica afirma que no se plantea un ERE "en este momento" pero analiza distintas posibilidades

Telefónica afirma que no se

Dimite el primer ministro de Francia un día después de formar Gobierno

Dimite el primer ministro de

Albares confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España

Infobae

Xbox Cloud Gaming tendrá una versión gratuita con anuncios

Xbox Cloud Gaming tendrá una

Marlaska afirma que no hay "nada" en el informe de la UCO que apunte a financiación ilegal del PSOE

Marlaska afirma que no hay