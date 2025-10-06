Moody's mejora el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell

Moody's ha mejorado el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell, situándolo en 'Aaa' desde 'Aa1', según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La agencia calificadora ya revisó la semana pasada al alza 13 calificaciones de la banca española, después de que elevara el rating de la calificación de la deuda pública española a 'A3' y ante las mejores condiciones operativas del sector bancario español.

En concreto, mejoró los ratings de depósitos a largo plazo de Santander, y su financiera Santander Consumer Finance, de CaixaBank y de Banca March desde 'A2' hasta A1'.

También decidió elevar las calificaciones de Banco Sabadell, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Cecabank, Caja Rural del Sur y Eurocaja Rural desde 'Baa1' hasta 'A3'.