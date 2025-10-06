Agencias

Moody's mejora el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell

Por Newsroom Infobae

Guardar

Moody's ha mejorado el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell, situándolo en 'Aaa' desde 'Aa1', según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La agencia calificadora ya revisó la semana pasada al alza 13 calificaciones de la banca española, después de que elevara el rating de la calificación de la deuda pública española a 'A3' y ante las mejores condiciones operativas del sector bancario español.

En concreto, mejoró los ratings de depósitos a largo plazo de Santander, y su financiera Santander Consumer Finance, de CaixaBank y de Banca March desde 'A2' hasta A1'.

También decidió elevar las calificaciones de Banco Sabadell, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Cecabank, Caja Rural del Sur y Eurocaja Rural desde 'Baa1' hasta 'A3'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agenda Informativa de Europa Press para este lunes 6 de octubre (y 2)

Infobae

El CNE de Ecuador incluye la reducción de la Asamblea en el referéndum del 16 de noviembre

El CNE de Ecuador incluye

Las FDS acusan a grupos "afiliados al Gobierno" de nuevos ataques en el noreste de Siria

Las FDS acusan a grupos

Una jueza bloquea el despliegue en Portland de la Guardia Nacional de otros estados ordenado por Trump

Una jueza bloquea el despliegue

Seguridad Nacional informa hoy al Congreso de la "desconexión" militar con Israel, la inmigración y el apagón

Seguridad Nacional informa hoy al