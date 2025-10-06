Marlaska afirma que no hay "nada" en el informe de la UCO que apunte a financiación ilegal del PSOE

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha querido dejar claro hoy que en el último informe de la UCO sobre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no hay nada que apunte a una financiación ilegal del PSOE.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha calificado de "demasiado rápidas" las valoraciones que ha escuchado en torno al citado informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil: "Aquí todo el mundo parece que se lo ha leído, lo ha estudiado y ya tiene unas conclusiones concretas".

Sin embargo, ha afirmado que él no ha visto en ese informe, de lo que ha podido leer al respecto, que haya "ninguna cuestión relativa a posibles financiaciones irregulares, como la derecha y la ultraderecha rápidamente han expuesto".

No obstante, en su opinión, es a la autoridad judicial que dirige la investigación a quien corresponde determinar y dictaminar sobre el contenido del citado informe, pero insiste: "Yo no he visto nada, ni se hace ninguna indicación al respecto". Tras esta afirmación ha pedido que se hagan "menos juicios antecedentes" porque en muchas ocasiones se ha visto que "han quedado en nada".

CULPA AL PP DE EMITIR "BULOS"

En este contexto, ha culpado al PP de utilizar este tipo de "bulos" y "desinformación", así como de emitir falsedades "con conocimiento". Pero ha apuntado que cuando se habla de sobres, todo el mundo los identifica con el PP y cuando se habla de 'caja B', también se identifica con "una condena a título lucrativo del Partido Popular". Una 'caja B', ha añadido, con la que se pagaron las obras donde "actualmente trabaja, no se si mucho o poco, el señor Núñez Feijóo".

Marlaska también ha querido dejar claro que no tuvieron conocimiento en ningún momento de que Ábalos estuviera ingresando dinero a través de comisiones ilegales o de algún pago irregular. "Evidentemente no", ha expresado de manera taxativa.

Y ha añadido que el PSOE, "a diferencia de la derecha y la ultraderecha" ha respondido "inmediatamente", una vez que se conocieron los indicios, apartando al señor Ábalos del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y también se tomaron las medidas "disciplinarias oportunas".