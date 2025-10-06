Agencias

Marc Márquez evita el quirófano pero se perderá los Grandes Premios de Australia y Malasia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El piloto español Marc Márquez (Ducati), vigente campeón del mundo de MotoGP, sufre dos pequeñas lesiones, fruto de su caída en la carrera del domingo del Gran Premio de Indonesia, pero seguirá "un plan de tratamiento conservador" y no tendrá que ser operado, aunque se perderá los Grandes Premios de Australia y de Malasia, ha confirmado este lunes el equipo Ducati.

"Después de someterse a varios exámenes médicos en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, se descubrió que Marc Márquez había sufrido una fractura en la base del proceso coracoides y una lesión de ligamento en el hombro derecho. El examen clínico y la evaluación radiológica han descartado cualquier conexión con lesiones anteriores y también han confirmado la ausencia de un desplazamiento óseo significativo", informó el equipo italiano en un comunicado.

El de Cervera, que en Japón se proclamó matemáticamente campeón del mundo de la categoría reina por séptima vez, alzando su noveno título mundial, se fue al suelo el domingo en la primera vuelta de la carrera larga en Mandalika, después de tocarse con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

La caída le ocasionó una lesión en el hombro derecho, el mismo que tuvo que ser operado en varias ocasiones, y tras la carrera se le pudo ver con el brazo en cabestrillo. "No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato", afirmó entonces Márquez, que ese mismo domingo voló hacia Madrid para someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.

A pesar de todo, el catalán no tendrá que pasar por quirófano. "El equipo médico liderado por el doctor Samuel Antuña y el doctor Ignacio Roger de Oña ha optado por un plan de tratamiento conservador, que implica el descanso e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y consolidación clínica de la fractura", señaló.

Además, Ducati ha desvelado también que Márquez no podrá participar en las dos próximas citas del calendario de MotoGP, el Gran Premio de Australia, del 17 al 19 de octubre en Phillip Island, y el Gran Premio Malasia, del 24 al 26 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Valencia-Espanyol y Alavés-Levante, emparejamientos de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola

Valencia-Espanyol y Alavés-Levante, emparejamientos de

Greta Thunberg minimiza los "maltratos y abusos" israelíes a activistas y pide centrarse en el "genocidio"

Greta Thunberg minimiza los "maltratos

Muere un juez en un tiroteo en un tribunal en la capital de Albania

Muere un juez en un

La Francia Insumisa presenta una nueva moción de destitución contra Macron

La Francia Insumisa presenta una

La colombiana Ecopetrol obtiene autorización ambiental para desarrollar proyecto de regasificación en Coveñas

La colombiana Ecopetrol obtiene autorización