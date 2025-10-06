Los familiares de los rehenes secuestrados en Gaza piden el Nobel de la Paz para Trump

Los familiares de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 han pedido este lunes la concesión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del premio Nobel de la Paz, un premio cuyo ganador será anunciado este viernes por el Comité Noruego.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares israelíes, ha indicado en un comunicado que ha enviado una carta al comité en la que solicitan que el magnate neoyorquino sea el ganador este año debido a "los esfuerzos puestos en marcha para garantizar la liberación de los rehenes".

"En este preciso momento, el plan de Trump para lograr la liberación de los rehenes que quedan y poner fin a esta terrible guerra está sobre la mesa. Por primera vez en meses tenemos esperanzas de que esta pesadilla finalmente termine. Estamos seguros de que no descansará hasta que el último rehén haya vuelto a casa, la guerra haya terminado y la paz y la prosperidad se hayan restaurado en Oriente Próximo", han aseverado.

Asimismo, han defendido que, "desde el momento en que Trump llegó a la Casa Blanca, se ha podido entrever la luz entre tanta oscuridad". "En este último año, ningún líder u organización ha contribuido más a la paz en todo el mundo que el presidente Trump. Mientras muchos han hablado de paz, él sí la ha alcanzado", han apuntado.

Por eso, han instado a que sea "galardonado" con el premio Nobel dado que "no descansará ni parará hasta que los rehenes estén todo s devuelta en casa", recoge la misiva, según informaciones del diario 'Times of Israel'.

Desde 2018, el nombre de Trump ha salido varias veces como posible candidato para obtener el premio, un galardón que el propio presidente estadounidense dice merecer por su trabajo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también considera que debería ser el ganador y ha destacado la importancia del papel de Washington para poner fin a la guerra abierta en verano entre Israel e Irán.