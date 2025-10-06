Los 28 activistas franceses de la Global Sumud Flotilla serán deportados este lunes a Atenas

Una treintena de activistas franceses que han viajado a bordo de la Global Sumud Flotilla llegarán este lunes a la capital de Grecia, Atenas, en un vuelo que incluye a voluntarios de otras nacionalidades, tras ser detenidos por las autoridades israelíes en aguas internacionales cuando se aproximaban a la Franja de Gaza.

"En este momento, 28 ciudadanos franceses se encuentran entre los pasajeros del vuelo organizado mañana a las 16.00 horas con destino a Atenas por las autoridades de inmigración israelíes. Algunos están registrados con otras nacionalidades (estadounidense, sueca, tunecina o turca)", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores galo, Pascal Confavreux, en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que la lista íntegra de pasajeros se conocerá en la misma mañana del lunes.

El anuncio llega después de que este domingo su personal consular en Israel haya visitado a los detenidos franceses en la prisión de Ktziot, quienes "se encuentran bien". "Nuestros equipos continúan el seguimiento individual y se mantienen en estrecho contacto con sus familias para informarles sobre la situación y los mensajes que reciben de sus seres queridos", ha agregado el portavoz.

Se trata de la segunda vez que las autoridades francesas se reúnen con sus nacionales desde el pasado viernes, según ha relatado Confavreux, quien ha destacado que Francia fue "el único país" que pudo hacerlo ese día.

"Nuestra prioridad sigue siendo el pronto regreso de nuestros ciudadanos a Francia. Nuestros equipos permanecen plenamente movilizados para garantizar la protección consular de nuestros compatriotas, supervisar sus condiciones de detención y facilitar su regreso a Francia lo antes posible", ha agregado.

También ha anunciado el regreso de sus nacionales el ministro de Exteriores griego, Giorgos Gerapetritis, en una nota en la que ha indicado que "mañana lunes 6 de octubre, se operará un vuelo especial en el cercano Aeropuerto Internacional Eilat-Ramon para recoger a los ciudadanos griegos y devolverlos sanos y salvos a Atenas el mismo día".

El titular de la cartera ministerial, que no ha precisado hora ni ha confirmado la presencia de pasajeros de otras nacionalidades a bordo de ese vuelo, ha hecho el anuncio tras una visita de su legación diplomática en Tel Aviv a los 27 voluntarios griegos que participaron en la flotilla, asegurando que "todos gozan de buena salud y reciben todo el apoyo necesario".