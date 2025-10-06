Lewis Moody, excapitán de la selección inglesa de rugby y campeón del mundo en 2003, revela que sufre ELA

Lewis Moody, excapitán de la selección inglesa de rugby y ganador de la Copa del Mundo de 2003, reveló este lunes que hace dos semanas le diagnosticaron que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA.

"Hay algo sobre mirar al futuro a la cara y no querer procesarlo realmente en este momento. No es que no entienda hacia dónde va, lo entendemos, pero hay una absoluta reticencia a mirar el futuro a la cara por ahora", confesó Moody a la 'BBC'.

Otros jugadores de rugby, como Doddie Weir y Rob Burrow, han fallecido a causa de esta enfermedad en los últimos años, y el rugby, en particular el exjugador inglés Kevin Sinfield ha emprendido una campaña de recaudación de fondos de gran repercusión para combatirla.

"Cuando te diagnostican una enfermedad degenerativa de la médula espinal, te emocionas, pero es muy extraño, porque siento que no me pasa nada. No me siento enfermo, no me siento mal, mis síntomas son muy leves. Tengo un poco de atrofia muscular en la mano y el hombro, pero sigo siendo capaz de hacer cualquier cosa. Y espero seguir así todo el tiempo que sea posible", recalcó Moody.