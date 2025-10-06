LEGO Gaming: The Exhibition aterriza en OXO Museo del Videojuego Madrid

El Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego Madrid han inaugurado LEGO Gaming: The Exhibition, una exposición temporal que trae por primera vez a España la fusión de dos universos clave en la cultura popular: el 'gaming' y las construcciones LEGO.

El Grupo LEGO se une a OXO Museo del Videojuego Madrid para poner en valor la historia y la cultura del videojuego con una muestra que estará abierta al público hasta el 6 de abril de 2026.

En ella, se ofrece un recorrido único que abarca desde la historia del Grupo LEGO, con materiales audiovisuales y piezas físicas, pasando por su incursión en el mundo de los videojuegos, hasta llegar a las franquicias más populares del sector, informan desde LEGO en una nota de prensa.

La exposición cuenta con zonas temáticas con dioramas, modelos 3D de gran escala y sets emblemáticos que permitirán a los visitantes experimentar la cultura del videojuego en formato LEGO.

También promueve la interacción con algunos de los elementos expuestos, entre los que destacan lanzamientos de videojuegos recientes como LEGO Party y LEGO Voyagers u otros con más recorrido como LEGO Fortnite o LEGO Star Wars: La Saga Skywalker.

A ello se suma la presencia de varias piezas históricas traídas desde Billund (Dinamarca), como el Pato de Madera (1958), el Tren LEGO (1966) o algunos de los primeros videojuegos LEGO como LEGO Island o LEGO Creator.

Desde LEGO señalan que la exposición llega este otoño para conectar a diferentes públicos unidos por una misma pasión: niños y niñas que aman los videojuegos y sus familias, así como a los adultos que han crecido con LEGO y la cultura 'gamer'.