Agencias

La mujer apuñalada en Formentera está en la UCI estable dentro de la gravedad

Por Newsroom Infobae

Guardar

La mujer de nacionalidad colombiana de 35 años que este domingo fue apuñalada en Formentera permanece ingresada en la UCI de Son Espases, en Mallorca, estable dentro de la gravedad, según han informado desde el hospital.

Cabe recordar que este domingo por la mañana un colombiano de 27 años asestó varias puñaladas a esta mujer.

Según el SAMU 061, el suceso ocurrió sobre las 11.32 horas. La mujer fue inicialmente evacuada en taxi hasta el Hospital de Formentera, siendo interceptada por Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) a su llegada.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 hasta el Hospital Universitario Son Espases.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EOI inaugura con éxito programas pioneros para PYMEs y sectores estratégicos

EOI inaugura con éxito programas

Mueren tres policías de Benín en un ataque contra un puesto de control cerca de la frontera con Nigeria

Mueren tres policías de Benín

Rodrigo Hernández, baja para los partidos ante Georgia y Bulgaria

Rodrigo Hernández, baja para los

Irán descarta retomar "en estos momentos" las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear

Irán descarta retomar "en estos

Marlaska cree que la flotilla y manifestaciones de la sociedad civil han contribuido a la propuesta del acuerdo de paz

Marlaska cree que la flotilla